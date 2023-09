Dia 19. Català al Congrés

Reconec que m’ha emocionat el discurs en català al Congreso de Gabriel Rufian. No és el primer que li sento, però sí que ha estat el primer en fer-lo sencer des de l’hemicicle del Congrés de Diputats. Es miri com es miri és una fita històrica que porta reivindicant ERC des de fa anys i panys. Celebro que l’aritmètica parlamentària i les necessitats pactistes hagin donat aquest fruit importantíssim. Regularitzar les llengües a parlar al lloc on tothom hi és representat hauria de ser el més normal del món i motiu de celebració per un Estat que s’autoanomena “plurinacional”. La llengua és l’expressió d’una cultura i respectar-la és també una manera de respectar els seus parlants. Arriba tard, potser, però arriba i que després de gairebé cinquanta anys de “normalitat democràtica” es pugui fer des del faristol del parlament ens hauria d’alegrar a tots.

Benvinguts, també, a les altres llengües de l’Estat que avui també es poden expressar al Congrés: Euskera, Galego i Aranès.

“Jo vinc d’un silenci

Antic i molt llarg

Jo vinc d’un silenci

Que no és resignat

Jo vinc d’un silenci

Que la gent romprà

Jo vinc d’una lluita

Que és sorda i constant”.

I Rufian ha acabat amb aquest tros dels versos de Raimon, meravellós!