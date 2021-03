Lula da Silva torna a l’escena política del Brasil

Patapam!

Canvi de joc al tauler polític del Brasil. El Suprem Tribunal Federal (STF) ha anul·lat totes les condemnes per corrupció de l’ex-president Lula da Silva (PT) dictades per la Justícia Federal de l’estat del Paraná en relació amb l’Operació Lava Jato. Amb això el petista recupera els seus drets polítics i torna a ser elegible.

Al prendre aquesta decisió, el magistrat Edson Fachin, atén a la petició d’habeas corpus da defensa de Lula feta el novembre del 2020. El jutge ha declarat la manca de competència de la Justícia Federal del Paraná en els casos pels quals Lula fou condemnat el 2017: el triplex do Guarujá, la casa de camp d’Atibaia i les donacions al Instituto Lula.

Segons Fachin, la 13ª Vara Federal de Curitiba, que llavors tenia com a titular l’ex-jutge Sergio Moro, no era “el jutjat natural dels casos”. Ara els processos han sigut destinats al Jutjat Federal de Brasília i hauran de tornar a començar una vegada que totes les decisions de Curitiba han sigut considerades nul·les.

"A decisão que hoje afirma a incompetência da Justiça Federal de Curitiba é o reconhecimento de que sempre estivemos corretos nessa longa batalha jurídica." Leia a íntegra da nota da defesa do ex-presidente Lula. #equipeLula https://t.co/s82EPSXuzL — Lula (@LulaOficial) March 8, 2021

La notícia s’ha estès com la pólvora i ha provocat un revulsiu el món polític del Brasil que viu en una mena de torpor enmig del desastrós govern de Jair Bolsonaro. Tot i que ha submergit el Brasil en un caos polític i econòmic agreujat per la pandèmia – amb 265 mil morts fins a la data– el president ultradretà pràcticament no enfronta cap oposició.

Aquest escenari es veu sacsejat amb el retorn de Lula da Silva. Fa una setmana va sortir el resultat d’una enquesta que diu que avui dia l’única figura amb suficient capital polític per batre’s amb Bolsonaro i guanyar-lo seria Lula da Silva.

A les xarxes socials la decisió judicial ha estat rebuda amb molta espectació. Fa temps que està més que provat que hi ha hagut un joc brut de la justícia brasilera per impedir que Lula fos candidat en les darreres eleccions presidencials del 2018. Tot plegat una tupinada coordinada per Moro, que empresonà Lula. Aquests entrebancs al final van resultar amb la victòria de Bolsonaro, el qual premià l’ex-jutge amb el càrrec de ministre al govern.

Però l’escalada de poder de Moro va començar a desmuntar-se quan es van filtrar els missatges entre el jutge i els fiscals del cas Lula, mostrant que tot es tractava d’un pla per enderrocar el PT. Els missatges van acabar a les mans de la Justícia i amb l’aixecament del secret de sumari recentment s’ha posat tota la trama al descobert de l’opinió pública.

A les xarxes i als mitjans ja s’estan formant fronts d’opinió a favor d’una futura candidatura presidencial de Lula da Silva, tot i que és aviat i el PT encara no s’ha manifestat oficialment. En l’any en que el Brasil no ha pogut celebrar el seu grandiós Carnaval, la notícia suposa una injecció de moral en bona part de la població, en que s’havia instaurat el derrotisme. Això succeeix exactament en un moment en que els brasilers estan patint molt i enyorant el temps en que el gegant sud-americà era exemple per altres països del món.