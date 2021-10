Alló que bull

El cor de la Terra es un infern on tot bull, el magma es el cor calent del planeta que nomes es refreda quan s’obre pas a la superfície, i la lava que ja no es magma autèntic, sinó la seva energia degradada, s’aquieta i s’ajeu sobre els seus ancestres que es van refredar abans, fa milions d’anys dels nostres, i uns pocs instants en la vida de l’Univers.

El planeta Terra on ens diuen que vivim, no l’hem vist mai sencer, en coneixem només petits paisatges com minúsculs diorames de pessebre que veiem cada dia en un angle que avarca amb prou feines mitja circumferència tot i movent els ulls; poca cosa per la visió i molta per la imaginació

Els humans, que vàrem arribar els uns de Venus i els altres de Mart, ves a saber com i quan, arribà un moment, que com la lava, ens solidificarem en colades successives, unes a sobre de les altres i enterrarem els morts i l’orgull de les civilitzacions a capes sota els fonaments i deliris dels vius, en successius estrats, talment com en el planeta tercer del sistema solar el xarboteig del magma ha creat modelant-la, una superfície en forma d’esfera, torturada per explosions i implosions, amb abismes abissals i cims zenitals que ens esquincen l’anima nomes de pensar-hi.

Vivim en un mon de titans i no ens n’adonem.

Quan ens permetem pensar en tot això i amb la imaginació ens elevem com una nau espacial vers l’espai exterior, per sobre de la pobre mirada perduda a ran del terra, la nostra visió dels ulls, de cent-vuitanta graus amb prou feines, ens atrevim a veure allò que mai hem mirat ni ens han deixat veure: raonem, pensem i ens admirem del miracle de la ment que ens ofereix, si en som capaços, cercar els nostres orígens de magma bullent i de lava primitiva, i a diferencia dels minerals, en som conscients del miracle de la vida.

Aquesta saviesa a la que hem arribat es la felicitat a la terra.