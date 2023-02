Joan Gómez i Segalà desfà tòpics sobre la diversitat religiosa al llibre ‘Laïcitat, religions i prejudicis’

El sociòleg Joan Gómez i Segalà aborda en profunditat, a Laïcitat, religions i prejudicis, els debats sobre la diversitat religiosa, especialment al món escolar, atresorant la seva llarga experiència tècnica i formativa en l’àmbit de les religions. El proper dimecres 15 de febrer es posa a la venda.

«L’àmbit religiós és un camp molt viu i molt actiu, i alhora globalment desconegut. Paradoxalment, aquesta desconeixença és àmpliament compartida per les persones religioses i les que no s’hi consideren», diu Joan Gómez i Segalà a Laïcitat, religions i prejudicis, un llibre que explica també amb claredat el marc jurídic que regula el lloc de les religions en l’espai públic i procura establir un criteri sensat, respectuós i democràtic en les contínues controvèrsies que genera sovint la relació entre espai públic i religió.

«En aquest debat abunden tòpics tan corrents com la immutabilitat de les religions, l’aconfessionalitat de l’Estat, la laïcitat de l’escola pública, el diàleg com a base per a la resolució de conflictes o la preeminència del dret a la salut per sobre del dret de llibertat religiosa, entre molts d’altres», segueix l’autor. «Aquests llocs comuns o bé són falsos o bé no tenen les derivacions que se’ls atribueixen habitualment».

Laïcitat, religions i prejudicis parteix de la convicció que la llibertat religiosa no és un privilegi de les persones i les comunitats religioses, sinó la base perquè ningú no s’imposi sobre els altres: ni els religiosos ni la resta.

