Posicionament polític esquerra-dreta(CEO 2304)

Analitzem l’últim baròmetre del CEO. La població de Catalunya en molts aspectes no és normal, vull dir, no segueix la corba normal. Ja ho vèiem en l’apunt anterior: L’últim baròmetre del CEO.

Per intentar aconseguir la normalitat en les nostres anàlisis, dividim la població en dos aplecs: aquells que es consideren catalans / aquells que es consideren espanyols. Així cadascun d’ells pot seguir una distribució normal en les respostes a les qüestions de l’enquesta.

Com a exemple de la disparitat, a banda de consideracions de normalitat, considerem la diferència entre els dos aplecs respecte de la pregunta:

«Quina forma de govern prefereix vostè, monarquia o república?»

Realment Catalunya no té Rei. Només el 1,40% dels que es consideren catalans prefereix la monarquia. Fins i tot, sembla que els que es consideren espanyols també s’han «contaminat» i una majoria 57,60% prefereix la república (segurament espanyola).

Anem a analitzar, per als dos aplecs, les respostes a la pregunta:

«Quan es parla de política, normalment s’utilitzen les expressions esquerra i dreta, indiqui on s’ubicaria vostè? (escala 0-10)»

Un índex de Curtosi superior a 3 indica no normalitat, cosa que es dona en l’aplec «espanyol». S’amunteguen al voltant del 4,46; alguna cosa passa aquí. Pel «català» podem assumir la normalitat.

Ara bé, l’ escala 0-10, pot no ser d’interval, vull dir, les distàncies entre cada dos valors poden no ser les mateixes. Per l’entrevistat la distància entre el 4 i el 5 pot no ser la mateixa que entre el 2 i el 3.

Ara bé, assumida la normalitat, podem considerar les xifres 0,1,2,.. com a simples etiquetes A,B,C,…i intentar calcular la distància real entre aquestes etiquetes

La columna «z» dona la puntuació estàndard que correspon als percentatges acumulats assumida la normalitat. La columna «NCE» trasllada aquestes puntuacions a una escala de 0 a 10; però ara els valors marquen increments proporcionals i reals, de manera que, per l’aplec «Català», en una escala de 0-10, a l’etiqueta «0» correspon un valor de 1,69; per l’etiqueta 1 correspon un valor-puntuació de 2,18; i passa el mateix per totes les altres etiquetes.

Per l’aplec «català» la mitjana i la mediana se situen entre les etiquetes 3-4 i valor NCE 5: és el centre on el 50% queden per sota i per sobre. Per l’aplec «espanyol» aquest punt se situa entre les etiquetes 4-5. L’aplec català es situa més a l’esquerra i sense pràcticament presència de dreta radical.

El Junts de Trias es pensat pel públic «espanyol», anitColau?

Quan a la distancia entre les etiquetes, la distància més gran es dóna entre 1 i 2 i entre 4 i 5. Penso que 0, 1 serien valors que l’entrevistat entén d’esquerra radical (el 2 seria compartit), i que el pas del 4 al 5 és el pas de considerar-se d’esquerres a considerar-se de dretes sense explicitar-ho. Més enllà de l’etiqueta «5» no apareix un salt, hi ha una transició gradual a puntuacions més a la dreta. Què ens pot indicar això?

Anem a veure on es situen els votants de Vox i de les CUP:



Una part molt important dels votants de VOX, el 35,20%, es donen un 5, no es veuen d’extrema dreta o ho amaguen. Si tenim present que l’aplec «espanyol» presentava una anomalia de normalitat: que hi havia una quantitat anormal de gent a 5, doncs, més aviat ho amaguen, si fossin sincers, es donarien valors més alts. No passa això amb els «catalans» d’esquerra radical, només un 7,50% es donen un 5.