Nascudes sota la constel·lació de Capricorn

No van vendre la seva obra sinó que la van fer per a la pròpia curació. Tampoc no van fer estudis convencionals d’art. I, així i tot, són artistes i el seu art pot ser llegit com a tal. És el cas de dues dones que, tot i ser contemporànies, no van tenir cap contacte en vida, si bé comparteixen formes, trajectòries i motius: l’empordanesa Josefa Tolrà (1880-1959) i la londinenca Madge Gill (1882-1961). Pilar Bonet ha comissariat una exposició, “La mà guiada”, al Museu Nacional d’Art de Catalunya, que recupera i fa dialogar aquestes dues artistes, la creativitat de les quals està lligada a l’espiritualitat utopista i a l’experiència visionària d’inicis del segle XX.

Totes dues tenen experiències de pèrdua i, en un moment determinat, per a elles l’art revesteix una funció guaridora de l’ànima. Els processos creatius són íntims i febrils. Sense estudis específics reglats, les dues apliquen alguns dels sabers vinculats amb les dones d’aleshores, com és el cas del brodat, amb un llenguatge personal i críptic, que vehicula coneixements esotèrics propis i la pràctica de l’espiritisme. D’això en resulten il·lustracions que recorden les mandales, amb motius, figuratius o abstractes, repetitius, intrincats, aplicant automatismes que en l’art convencional serien propis del surrealisme i del dadaisme. En el cas de Tolrà, la creativitat plàstica està vinculada estretament amb la literària.

Rotlle il·lustrat de Madge Gill; “Figura amb mantó brodat” de Josefa Tolrà; sense títol de Gill (esq) i “El ángel y el mendigo”, de Tolrà.

Tot i que la seva obra no va ser feta per ser comercialitzada, no va ser del tot desconeguda a l’època: Gill va exposar diversos cops i Tolrà era visitada assíduament per artistes, com Brossa. La seva obra s’ha relacionat amb les creacions de l’Art Brut de les quals hem parlat sovint en aquest blog. L’obra de Tolrà es conserva majoritàriament a la Fundació Josefa Tolrà-Art visionari, però també al Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, al MACBA i al Museu d’art modern, contemporani i d’art brut de Lilla. L’obra de Gill es conserva sobretot al London Borough of Newham.

Mantó de Manila i xal negre, brodats per Tolrà; tapís de Gill.

La proposta de la comissària s’enriqueix amb un exquisit disseny gràfic i de l’espai expositiu, a càrrec de Núria Torrell i Andrea Manenti. Totes les imatges són de l’exposició.