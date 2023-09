“Trencadís mudèjar”: Fernando Malo fusiona les seves rajoles mudèjars amb el trencadís gaudinià

L’amic Fernando Malo, ceramista aragonès molt vinculat al meu poble, Malgrat (familiarment i també hi va passar temporades, sobretot estiuenques a la joventut, on té força amis), exposa obra a Barcelona amb el títol “Trencadís Mudèjar” (sala de l’Associació de Ceramistes de Catalunya, c/ Dr. Dou, 7, de dilluns a divendres 9.30-13.30h i 17.00-20.30h, fins al 19 d’octubre).

Escriu Fernando Malo:

Després de grans temporades realitzant còpies de rajoles mudèjars per a la restauració, un dia va arribar el moment de jugar, de desconstruir, de descobrir un cop més la màgia de la ceràmica. La rajola plana es va adaptar a les superfícies corbes, igual que feien Gaudí i Jujol amb el banc del Parc Güell, tota una meravella, pel fet de transformar allò més oníric en una realitat de formes, color i vida.

No fa gaire, redescobrint a Gaudí, vaig poder emocionar-me, un cop més, amb la senzillesa de la rajola, “el azulejo y la baldosa” … Quina millor manera que fusionar les meves rajoles mudèjars amb el trencadís! Dues expressions amb gran personalitat pròpia, la ceràmica mudèjar de la meva terra natal, on visc i treballo i el trencadís de la meva segona terra, on vaig jugar, tot creixent, estudiar i aprendre l’ofici.

La ceràmica, el seu llenguatge i la seva història, tornen a unir cultures, espais i moments per compartir.

Per la seva banda, Montserrat Altet, comissària de l’exposició, ens explica:

Fernando Malo (Saragossa 1957) és considerat com un dels grans ceramistes aragonesos. Trencadís Mudèjar és el títol de la seva exposició, que tindrà lloc a l’Associació de Ceramistes de Catalunya el pròxim mes de setembre.

La ceràmica tradicional ha estat el seu punt de partida a l’hora de treballar. Saber mirar la tradició des d’un punt de vista contemporani, sempre ha estat font d’inspiració per als artistes.

En Fernando Malo va començar fent rajoles amb decoracions mudèjars -per restauracions ceràmiques- fins que un dia se li va acudir fusionar-les amb el trencadís -que el va fascinar- de Gaudí i de Jujol, sobretot el del banc del Parc Güell, i adaptar-ho, aplicar-ho a formes de revolució, a formes volumètriques o planes.

L’obra de Fernando Malo és una obra que intenta vertebrar passat i present, tradició i contemporaneïtat amb tècniques tradicionals i formes actuals.