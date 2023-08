Divendres 25 d’agost, a Malgrat Vila del Llibre

Del programa d’avui previst a Malgrat Vila del Llibre 2023, en remarco:

18.00h. Peixateries Velles. Inauguració. Inauguració oficial de la segona edició de Malgrat de Mar Vila del Llibre. Parlaments protocol·laris i presentació del programa del festival. Els parlaments es traduiran simultàniament a la llengua de signes catalana per part de la intèrpret Andrea Lamela.

18.45h. Biblioteca La Cooperativa. Espectacle infantil ‘Cagadubtes’. Us heu aturat mai a pensar en les paraules que dieu cada dia? Assumpta Mercader ens en parla al ‘Cagadubtes’, un recull de contes amens i divertits per atansar la canalla (i els adults també) a la riquesa lingüística del català. Com traduiríem cagadubtes? I rauxa? Veniu a aprendre noves paraules d’una manera lúdica i enriquiu el vostre vocabulari.

19.00h. Peixateries Velles. Recital poètic. Del País Valencià a Malgrat de Mar: Josep Piera i Josep Lluís Roig. Recital poètic a dues veus. El Premi d’Honor de les Lletres Catalanes d’enguany, Josep Piera, recitarà versos de la seva obra completa. Al costat del poeta de Beniopa, Josep Lluís Roig, d’Oliva, llegirà poemes dels seus llibres ‘La llum del curtcircuit’ i ‘La fam tendra’, publicats a Bromera. Acte patrocinat per Òmnium Cultural.

20.00h. Peixateries Velles. Taula del Llibre. L’Enciclopèdia Catalana: una obra de país. L’historiador Josep Lluís Martín Berbois ha escrit ‘La Gran Enciclopèdia Catalana. Una obra de país’ (Editorial Base), una història del projecte d’aquesta obra de consulta magna, símbol de catalanitat a les cases on es trobava. Una baula en la lluita per la llengua que es va fer realitat, després de moltes dificultats, per la voluntat i la convicció d’uns quants. En parlarà amb l’escriptor Sebastià Bennasar.

21.00h. El Rovell Ateneu Popular. Xerrada. Català a les Illes Balears: resistir als vells i als nous atacs. El compromís d’en Tomeu Martí amb la llengua i la cultura catalanes és fora de tot dubte. Des del periodisme, essent com és director del Diari de Balears i d’Ona Mediterrània; des de la poesia i l’escriptura; i des de l’activisme, els seus posicionaments són clars. Serà a Malgrat per parlar-nos de la situació actual del català a les Balears, especialment després del retorn del feixisme més arnat i caspós.

22.30h. El Rovell Ateneu Popular. Espectacle. Concert de ‘Tel·lúriques’. ‘Tel·lúriques’, duet musical de Mallorca format per la malgratenca Maria Roger i Manena Duel. Dues cantautores residents a l’illa que decideixen fusionar les seves veus per arribar amb una proposta molt personal, on la música de cançó d’autora és la protagonista. L’estil mediterrani i ritmes tradicionals ibèrics són part del seu espectacle, així com les harmonies vocals que es creen entre elles, la guitarra i el pandero quadrat.

De 18.00h a 22.00h, Mercat editorial pels carrers del centre de Malgrat.

A més a més: activitats infantils, tallers, exposicions…