Dissabte, 26 d’agost, a Malgrat Vila del Llibre

Del programa d’avui previst a Malgrat Vila del Llibre 2023, en remarco:

19.30h. Peixateries Velles. Xerrada. Foc, llengua i ficció. Una aventura dels orígens per Joan-Lluís Lluís. L’arqueologia, la panteologia, l’antropologia i moltes altres ciències expliquen de manera racional, i creïble, l’origen de les llengües i el naixement de la literatura. D’acord. Però què n’hem de fer de les versions nascudes de la tradició oral, de les llegendes o de la imaginació d’un escriptor? L’escriptor Joan-Lluís Lluís ens parla de l’origen de les llengües i el naixement de la literatura.

19.30h. Arxiu Municipal. Taller. Com es fa un llibre? Què és una “tripa” o unes “guardes”? Què són els plecs? Què és una “pàgina mestra”? Què en sabem de les parts d’un llibre? O de com es construeix, físicament? El malgratenc Josep Carrasco, que es mou des de ben petit entre llibres, impremtes i dissenyadors, ens explicarà pas a pas, el camí d’un llibre il·lustrat, des que algú el pensa fins que es recolza en la lleixa d’una biblioteca. I no només ho explicarà sinó que farà una classe pràctica perquè tothom s’endugui un llibre a casa

21.00h. El Rovell Ateneu Popular. Xerrada. El projecte ‘Garbells de llengua’ obre fronteres. Des de la CAL, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua, sempre s’ha fet una feina ingent per ampliar els horitzons del català. El seu projecte “Garbells de llengua” que malda per no perdre la riquesa de la nostra llengua i evitar-ne el deteriorament entre els propis parlants, és un projecte d’excel·lència que està ben implantant al Principat i que ara vol arribar a totes les terres de parla catalana. Ens en parlaran els seus responsables.

22.30h. Arxiu Municipal. Espectacle musical. Llegendes de Sant Julià de Lòria. Des de les valls d’Andorra, concretament des de la parròquia de de Sant Julià de Lòria, ens arriba aquesta proposta del departament de Turisme del Comú de Sant Julià de Lòria, amb interpretació d’Assumpta Mercader, que ens parla de llegendes de bruixes i misteris andorrans. Al costat de l’Assumpta, Carles Sanz a l’acordió i Marc Figuerola a la guitarra ens traslladaran musicalment als Pirineus.

De 10 a 14h i de 18.00h a 22.00h, Mercat editorial pels carrers del centre de Malgrat.

A més a més: activitats infantils, literatura al carrer, tallers, espectacle, exposicions…