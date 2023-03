Demanar “hora” i no pas “cita prèvia”

D’un temps ençà el sistema d’atendre’t a les administracions, a les entitats bancàries, etc. és demanant prèviament “cita”. Per això s’ha estès el costum de “demanar cita”; però nosaltres teníem de tota la vida una manera diferent de dir-ho. Per anar al metge, si calia, “demanaves hora”; per anar al barber, si calia, “demanaves hora”… I encara, en molts àmbits, inconscientment, se segueix “demanant hora”. Són les institucions que ens han fet tirar cap a la fòrmula més semblant al castellà, de “cita prèvia”, perquè nosaltres, quan ha calgut, de totat la vida que hem “demanat hora”. així doncs, potser que comencem a exigir les institucions que canviïn això de “demanar cita prèvia” per “demanar hora”.