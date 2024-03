Sumant #044

Sense posar-nos filosòfics, la gràcia de la vida és saber trobar el rumb que ens marqui el camí… tot i que a vegades està be perdre’s, una estona, per viaranys.

Si enguany no fos de traspàs i un fos més constant, aquest seria l’apunt 61. Ves per on.

De moment és el 44 dels 365+1.