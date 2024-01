Sobreviure

Tossuts com són, no accepten ser encerclats per ciment. Per mala consciència, certa idea de l’estètica i el paisatgisme, ves a saber perquè, ens entossudim a encerclar allò que no es pot tancar.

En el seu petit espai vital ens recorden que, malgrat estar clavats a terra, les seves arrels sempre buscaran la llibertat.

Seguim amb el projecte 365 + 1. Avui el segon. Ja tenim molt de guanyat.