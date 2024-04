Reflex #047

De cop, apareix.

No saps si hi ha estat sempre i no havíeu coincidit. O ha estat una casualitat, una combinació de factors lumínics i atmosfèrics.

En tot cas, una demostració de que la màgia, la bellesa, existeix.

Encara que sigui efímera.

Hi ha instants que no oblidaràs mai.

Un moment per recordar, aquest 47 dels 365+1.