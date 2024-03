Plou i fa sol #046

I la resta ja la sabeu… el que ha de ser bo per tots, és un desastre localitzat per uns quants. La natura fa, com sempre el que vol, i ja ens podem queixar que el temps està boig…

Amb el canvi d’hora, de mes i un temps primaveral (molts dies no saps que t’has de posar, per sortir) sembla que l’hivern s’ha acabat…

I retornem amb el 46 dels 365+1.