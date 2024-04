Penjats #049

A les tres de la matinada, les persones insomnes ja han vist que no funcionava. El matí s’ha despertat aïllat del món, si més no en aquest racó on vivim.

Un incident tecnològic (provocat o no, ja es veurà) ens ha deixat penjats. Sense telèfon, sense internet…només el televisor mantenia oberta una finestra al món.

Molts desesperats, no recorden que es pot conversar, llegir publicacions de paper, veure que ens envolta, que encara existeixen monedes i bitllets…

Ara, sembla, tot torna a la normalitat. A la soledat.

El 49 dels 365+1.