Justos per pecadors #006

Puc entendre que algú, en un establiment privat, decideixi qui entra o no… però, en un espai públic (deixant de banda espais sanitaris, que desconec si hi poden afectar) no he entès mai que no s’hi deixin entrar animals de companyia. Ja se que direu que s’hi pixen i caguen. De la mateixa manera, dic jo, que els nostres carrers, places i parcs estan plens de burilles, bosses de plàstic, llaunes de begudes i altres deixalles de natura artificial deixats (o més ben dit, llençats) per mà humana. I en lloc he vist que hi posin un cartell similar al de la foto, on hi digui persones no.

Perquè, fet i dit, el problema és de les persones, que no hem sabut educar… això, quan no som nosaltres mateixos, els incívics.

I vagi per davant que la foto l’he pres on m’he trobat avui, però, a ben segur, no és l´únic lloc ni poble on deu penjar.

Ja anem pel sisè dia del 365+1.