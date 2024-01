Fins l’any que ve #005

Si mal no recordo, fins la Candelera, el 2 de febrer, la tradició no diu de treure pessebres i guarniments nadalencs (això darrer, tampoc estic molt segur…). Però aquest diumenge, després d’haver enllestit totes les festes, àpats, dolços i begudes, bona part de la gent aprofitarà per treure i desar els records nadalencs. En un tres i no res… com el vent que, a ben segur, ja s’ha endut l’aigua que va caure la nit de la Cavalcada de Reis.

I ja en tenim 5 del projecte 365+1.