Festa Major #032

Fa temps que les cases pairals s’omplien de gent per la Festa Major. De fet, es celebrava més la d’estiu que la d’hivern, però sant Blasi, al Pla d’Urgell és ben celebrat.

Per sort, amb el temps, la nostra plana s’ha anat omplint de bons restaurants. en el sentit més ample de la paraula. Un lloc on pots menjar bé, et coneixen i els coneixes, saludes i parles amb altres comensals. Una mica com abans, quan la casa s’omplia de gent i soroll. De Festa Major.

El 32 dels 365+1.