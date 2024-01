Endreçar #007

Sempre m’ha fascinat el desordre, el guirigall, gairebé el caos que ocasiona endreçar un lloc. Si més no, tal com ho faig jo.

Descobrir coses que havies oblidat que eren allí, fins i tot haver de fer memòria d’on surt aquell objecte desconegut.

El que no m’agrada és el regust amarg que et deixa, quan acabes d’enllestir i queda, una altra vegada, un petit munt de coses que no saps ben bé on posar.

Ja hem fet una setmana del 365+1.