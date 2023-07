Vicent Torrent, sobiranies

Després de cada jorn d’eleccions, els valencians han de continuar remant, contracorrent. No pintem una fava, ni enllà ni ací, així que caldrà tenir paciència i començar per l’alfabet, les primeres lliçons: a mans de partits espanyols —tant se val de dreta o d’esquerra, si n’hi ha cap que tinga la barra de creure’s això— els valencians tindrem el camp abandonat, el finançament de ruïna, els joves repartint coques de sal, fent de cambrers i pidolant feina, la universitat sota el regne de madrit i la sanitat cul per amunt. Això per tocar uns quants exemples, perquè els espanyols, del pp al psoe, de vox a sumar, no faran un brot per nosaltres. Ni un ni mig ni cap. Cap inversió que digues, som iguals que ells en infrastructures o recursos. Una merda. Mentre els valencians els regalem els vots i la feina (en fan ben poca, en realitat), als partits espanyols, ells només que deixaran molles: encara gràcies, ens diuen, que a espanya n’hi ha moltes obligacions, si han de mantenir tants fillsdeputa vivint del cuento.

Damunt, entre els uns i els altres, quan no és una garrotada és un canyot. En governar el psoe, primer torn, hom podria pensar en la normalitat política. Fals. Home, si n’hi ha compromís que els vigila i els empeny… Fals. I en governar el pp, segon torn, la destrucció és més directa i d’amenaça. Aquesta cançó no ha canviat i ves si fa anys que dura. Ací aterren la llengua, l’escola, la indentitat i fins i tot els mínims de respecte democràtic. Gairebé de l’un torn a un altre només hi ha diferències en el maquillatge, perquè ja he avançat que en allò fonamental, els uns i els altres s’entenen a la perfecció. Què vol dir?, que els valencians no som ciutadans de primera i ens castiguen cada dia.

No us penseu que el psoe no volia, i vol encara, aterrar el paratge natural de Paterna, o no vol carregar-se Pinedo i el Saler, amb l’ampliació del port… O no desvien els diners del corredor mediterrani a inversions de la seua capital… Faves no som, ni ells angelets que treballen pel bé públic. Quins gànsters!

Sobre la llengua, sobre la música, sobre l’art, sobre la literatura, sobre el país, el pp ens viu com una gangrena: tallaria per lo que consideren sanot —espanya una i franquista— i ens tirarien a l’aigüera: ho tenen tan clar que actuen sense vergonya: el psoe també. D’un any «joan fuster» poden passar a un altre «nino bravo», nyas! Sense vergonya. Els uns i els altres, a duo, són responsables que l’ONU haja declarat que espanya és l’estat d’Europa que més incompleix la normativa internacional. Contra els drets, espanya de dretes o de pseudoesquerra, no falla mai. Ara, els uns i els altres, pp i psoe, s’enorgulleixen de tenir músics, o actors o joves incriminats per cantar o protestar per la seua corrupció. Sense vergonya.

Avui ens aplegarem a Torrent per dignitat. Comptaré quants del pp o del psoe del meu poble hi són, en favor d’un gegantot del patrimoni dels valencians. Particularment, això dels noms de lloc, si no és que són topònims majors o menors me la bufa. Però avui ens concentrem contra els atacs continuats dels polítics espanyols als valencians. Contra la burla i l’insult. El pp no tindrà mai un sol home d’aquella vàlua, Vicent Torrent, però el psoe tampoc. Ara, amb els anys, ens ompliran fins i tot les barraques de noms que grinyolen a ferro raspat: psoe i pp. Mentre siguem colònia, un país colonitzat, aquells partits espanyols no passaran d’atendre’ns de criats. De no tindre’ns cap respecte. Contra la descolonització, ens concentrem doncs. Per l’homenot Vicent Torrent. Per començar la nostra sobirania.