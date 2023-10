VerdCel en directe a l’ateneu de Bétera

El cinc de novembre, la banda VerdCel estrenarà Petricor a València, al teatre Micalet. Ja podeu comprar-vos les entrades a través de xarxa.

Avui la banda serà a l’ateneu de Bétera en directe, per presentar una mostra de diversos treballs, versions, cançons pròpies, amb una cura exquisida pels treballs, per cada projecte que presenta Alfons Om, no hi ha detall que no siga polit, la música, la lletra, les versions, el dibuix, l’art o la dansa…

Per celebrar aquesta baixada de temperatures d’ara, per obrir via a la tardor, per contrarestar el malestar que prova la política feixista del govern antivalencià cada dia, per defensar la llengua i l’escola, potser el millor patrimoni que tenim els valencians, per assegurar-nos que ens mantenim fidels i ferms, avui l’Ateneu obri les portes i es vesteix de vint-i-un botons. Concert i sopar enfaixat, o d’entrepà, o de casa, o amb cistella.

Encara vindrem per denunciar els abusos contra la població civil que és qui pateix els efectes de totes les guerres: no els polítics ni els militars, ni els fabricants d’armes; només la població civil paga amb la vida el desastre dels desencerts continus de l’home.

Amb la música de VerdCel, el compromís per l’esperança.