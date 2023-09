Un govern d’inútils, qui els farà cas?

Si poses tot d’inútils a governar un país, com ara passa a la generalitat valenciana, per què ningú els hauria de fer cas, de decisions absurdes i casposes? I encara, si hi ha un govern de per riure, d’incapaços i d’inútils, caldrà acceptar que tenim una societat valenciana d’inútils, i d’incapaços, que prefereixen això d’ara encara que el resultat siga nefast, en tots els sentits i àmbits: aleshores, els del govern valencià robaran, malbarataran, privatitzaran, arruïnaran fins a l’extrem el país, i València tornarà a patir un altre tsunami d’indecència i de mala gestió. Ara bé, n’hi ha maneres de fer front a la idiotesa, des de posicions de fermesa de primera línia: l’escola, la sanitat, la universitat (!) i encara una part de la societat civil que no ha caigut en el xantatge de preferir una merda en canvi de la covardia i la rendició. Una majoria dels votants valencians han preferit de veure què passa amb un govern d’idiotes, la incultura té aquest preu: un 95% de gent que no llegeix mai en català. Doncs un govern d’idiotes, per governar un poble analfabet. Per robar-nos no calen massa llums, ves si els espanyols són rucs i fa anys que ens deixen escurats.