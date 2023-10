Tret del respecte als drets humans, pugen els preus de tot

Puja l’oli, l’aigua embassada i la de l’aixeta puja el vi el pa la fruita com puja l’arròs mare i les creïlles i els sucs ensucrats, l’alcohol, totes les begudes els dolços el pa que era tan barat tot puja excepte el respecte als drets humans això va en caiguda lliure; puja el feixisme, la incapacitat la corrupció la guerra i l’armament pugen la mort i baixa la qualitat de vida tot sembla que pujarà moltíssim els preus dels taüts la fusta sense aturador perquè tenim tot d’aprofitats a la política a l’empresa a les universitats no veges com d’aprofitats són els jutges com d’inútils i pocapena som en una bufa que tot ho enlaira en canvi de fer-nos passar ànsia i neguit i por aquesta societat a mans d’inútils i feixistes i incapaços que només pensen a enriquir-se i a deixar morir la societat civil la població indefensa. Fins i tot els sopars d’amics pugen de to, de temperatura quan tractem el tema que no decidim sinó la làpida el color de la terra si farà sol o serà núvol tant se val que no podrem decidir ni la durada d’un misto d’una música d’un adéu.

Som a mans d’inútils, els polítics, incapaços d’aturar tanta misèria. Ni l’ONU, ni Europa, ni els anglesos, encara menys els francesos… Sembla que el món el piloten un miler de discapacitats: els sanchez, els meloni, el bilden, els putin, els macron, aquell de la xina, de l’iran, tant se val, una banda… Una colla de terroristes dels quals depenem uns quants milers de milions. No ningú.

Els drets humans són a la baixa, per anys i anys! Ves si ens ha pegat malament l’herbero la ginebra aquell himne feixista espanyol que ens fa recordar que som colonitzats i ells decidiran el final del dia com fa tres-cents anys i escaig.