Sumar vol dir renunciar a ser

Veniu a sumar, però sense veu. Regalem-los el vot, però sense les tornes; “nosaltres” en canvi del buit, de res de res. Confieu de l’espanya progre, però sense drets… Com gairebé sempre: aquests “comuns” o “podems” representen la mateixa caspa de sempre: una manca de dignitat i d’equilibri, que vol dir, d’una mínima democràcia, de las qual ells en fan un nyap, en canvi que “nosaltres” eixim a perdre, amb la cua entre cames, els ginolls en terra i pidolant molles: vaja, que aquests progres espanyols representen a l’engrós el mateix que vox, que el pp que el psoe i tot el sistema corrupte espanyol: borbons, església, militars i guàrdia civil. Els mitjans i els esports faran la resta, i els bous. Hom es demana, com potser que “sumar” que vol dir afegir, guanyar quantitat, per als valencians represente restar? Perquè la suma amb espanya és a linrevés que al món democràtic; allà la suma resta. Com és?, només cal fer un respàs dels tres-cents anys de diactadura espanyola contra els valencians. Un breu.

D’això, els valencians, si tenim un cap de dignitat, en direm: bombeu-los, a prendre pel sac. Nosaltres no votarem a espanya mai més… A cagar a la via: prou de ser còmplices d’aquells lladregots que, a més de robar-nos, ens volen muts i sense veu. El segle XXI torna al XX, que mai no va ser favorable als valencians, amb els espanyols, mai. I encara podrà tornar al XIX, i més enrere, amb els espavilats de sumar…