Si l’hem patida sempre, els valencians

Els espanyols diuen que cal xafarranxo per frenar la dreta, oh, quina dreta?, em demane, si els valencians l’hem patida sempre. Amb el pp, amb el psoe, amb ciutadans, amb podemos, amb qui trieu, nosaltres hem patit sempre el setge, l’atac, l’insult, l’amenaça, i encara mai, mai de la vida, ningú no ha reparat el greuge. Ni els ha passat pel cap que calia demanar perdó. Així que ja es confitaran els espanyols el gol en la seua pròpia porteria: a per ells, que els van ensenyar a cantar, els mateixos del psoe, de podemos, d’esquerra unida i tota la varietat de partits que formaven part de la borbonia, l’església catòlica i el cuirassat de mitjans de comunicació que els preparava editorials i columnes d’opinió de colp d’estat: a cagar a la via, spanish!