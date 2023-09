Rucs i analfabets: un pp sense vergonya

El partit popular espanyol no té vergonya, de robar corrompre i lluir d’analfabet. Si pensem que el pp només és legal, un partit legal espanyol, per la connivència amb els jutges espanyols, igualment corruptes i prevaricadors, hom ja no caurà d’una figuera. Ara que han assaltat l’ajuntament de València, el ppvox, canvien grafies i ortografies sense importar-los la llengua dels valencians, ni la ciència ni la decència. Si demà escriuen Balència, o varcelona, per què ningú gosarà de dir-los res? Ells són rucs i són analbafets, per això se n’aprofiten de fer que els rote, amb els diners, amb les llengües, amb la titola. Hom podria dir que fan prostitució política. Sense vergonya. Creuen que, perquè una majoria els ha votat, poden fer i desfer per damunt qui siga, sense importar-los que n’hi ha que encara no han baixat dels arbres, ells per exemple, i eleven el cretinisme per damunt la lluna.

Com ells, si copiem que fan, els mestres, per exemple, el mestres podríem començar a ensenyar malament, a imitar tants d’ases i porcs com n’hi ha a ajuntaments, diputacions i conselleries. Demà mateix, si ens rebaixem a la seua estatura intel·lectual, els mestres sumarem dos més dos i en farem cinc. O tres o sis o deu, si ens passa per l’entrecuix. Qui ens podrà dir res, als mestres, si fem de rucs com ells, els incapaços del pp, si són l’exemple d’una pocavergona que no coneix els límits. Ells són l’infinit. Ves si hem caigut fondo… Mentrestant que ens encanten els refillets, cada any ens roben milers de milions d’euros als valencians, en nom d’espanya, en nom i permís de jutges i militar i dels retors de torn.