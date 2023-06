Ordine ens feia millors mestres

«Amb un xec es pot adquirir fins i tot un diploma o un títol de les millors universitats del món. Però aquest tros de paper, sense la nostra implicació plena, no ens permetrà fer-nos millors. El saber no és un do, sinó una conquesta difícil.» Nuccio Ordine, Clàssics per a la vida, quaderns crema

Si fa no fa com qualsevol universitat espanyola, qualsevol. Ha sigut lliurar-li el premi d’una princesa espanyola i morir-se, o matar-lo. Però qui fa la bona escola? La bona escola no la fan ni les tecnologies, ni les tablets, ni els directors executius, ni les lleis, ni les normes, ni els demagògics acords privats, ni l’esgléisa catòlica, ni el feixisme, ni els polítics de torn… la fan els bons docents, si són capaços de mantenir el combat i renunciar a la coerció i el conformisme… (versió adaptació d’un capítol a clàssics per a la vida, «sobre l’educació»