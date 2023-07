Nou atac feixista contra l’Ateneu

Anit en eixir de l’Ateneu de Bétera, uns joves a la plaça van insultar-nos per la ideologia democràtica i valencianista. L’atac a la catalanitat del país és un esport sempre de moda, malgrat que fa tant que dura. Un de nosaltres es va girar, i els va dir que si allò era l’estil del jovent, no ens estranyava la deriva feixista del futur. Aleshores, els vam fer una foto, perquè tingueren constància que sabíem qui eren (malgrat que aleshores no ho sabíem). Unes hores abans ens havien estripat un dels cartells que anuncia el Folkestiu del cap de setmana vinent. La sorpresa és que, quan ja mo n’anàvem, un dels joves va amenaçar-nos que calaria foc a l’ateneu. Ep, aleshores ens tornem a girar, i vam dir que si això era el motiu que estigueren allà un dissabte de matinada, a la plaça, no passava res, cridàvem la policia municipal i que ells els aclariren què significava l’insult i l’amenaça del foc. De primer, els joves se’n burlen, diuen que cridem aquell o o aquell policia que és amic seu i que ells són policia, que no els fa cap por. Aleshores, els responem que, si són policia, o representen algú de la policia, aquelles amenaces encara es complicaran més. Potser que aclarirem, fins i tot, si ells van trencar el vidre del veí, ja fa dies, dins aquesta festa política on tot li val; diuen que ells no van trencar el vidre, i un d’ells vol fer-se el graciós i el despistat: en agafar el mòbil i demanar per la policia ens respon un municipal al qual li expliquem què passa. Els joves aleshores ja peguen a fugir, naturalment, i el municipal, ens convida a visitar la caserna de la guàrda civil, perquè ells, la policia muncipal, no agafa denúncies. Cap tipus de denúncia. Ens demanem, aleshores, qui ens protegeix, d’un fet com el que ha passat, si hem de passar per aquella caserna de la pàtria d’ells, i l’home diu que ell farà constar l’incident, si ens identifiquem. Ja ho havíem fet, però ho tornem a fer, la gent de l’ateneu ja ens identifiquem sovint, malgrat que no sé si servirà de res tot plegat. Ara tenim la foto dels joves i la presentarem amb una denúncia formal a la policia municipal (!), malgrat que ells no agafen denúncies, cap tipus de denúncia.

Ep, el cap de setmana que vindrà serà de lo alto, de dijous a dissabte.