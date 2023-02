Mitjans de ment colonitzada

Dilluns Àpunt presentà un programa sobre la llengua, sobre la llengua a l’escola, els models plurilingües, i de retop el vell assetjament dels espanyols contra la llengua, contra l’escola, i de retop, contra la democràcia.

No ho oblidem això: tots els models de ciutadans que es neguen a aprendre la llengua (famílies amb fills en edat escolar, però també metges, funcionaris, periodistes, empresaris, esportistes, tant se val qui poseu) són feixistes.

El model feixista espanyol de consentir el franquisme dins el segle XXI té aquests fruits i aquestes batalles. No només contra la llengua, també contra els drets humans. I ho escampen sense vergonya, amb tota la impunitat judicial de la qual gaudeixen. Sense amagar-se.

En canvi de tot plegat, la televisió valenciana fa un programa que enganya, que amaga dades, que no explica el fracàs de l’escola a l’hora de potenciar i escampar la llengua. Salveu l’escola infantil i primària si voleu. Una part de secundària, però batxillers i universitat, ai,. allò són també territori enemic. Sí, la mateixa universitat valenciana, aquella que hom pensaria defensora de drets i de coneixement, també és un cau contra la llengua dels valencians.

I encara nosaltres, les bones persones, hem de convidar els feixistes i els seus mitjans perquè diguen la seua: donar-los minuts i minuts de programa perquè se senten participatius: i nosaltres més democràtics.

Però no enganyem, amb el dolcet, ni amb amagar la realitat, ni evitant les dades: sóm el 3,5 de lectors en català al país valencià, sinyors, i de l’ús a penes no arribem al 30 per cent dels valencians. I encara si m’estireu de la llengua, per exemple, no sé si arribem al 2% que ens mantenim fidels, parlem amb qui parlem. I això si no porten pistola, que la cosa ja no arriba a l’1. I nomès que parlem de l’àmbit educatiu, que és on més forat semblava que podíem fer.

Si tenim gent al govern valencià que odia la llengua dels valencians, què podíem esperar!

Fem aigua, la conselleria d’educació fa aigua, els sindicats fan aigua, i els governs del botànic han fet aigua, perquè tenen el cos i la pell del psoe, que és espanya. Això és, la immoralitat a l’escola, a la política, a l’economia, a la sanitat, on vulgues mirar. Clar i ras.

I encara n’hi ha que volen ser de segona, i mamar-la, o explicar com de bé ho fan, com som de ben parits els valencians, quan ens agenollem davant l’estat més corrupte i criminal d’europa. mamar-la.