Mare, avui teatre a l’Ateneu

El simulat desconfinament general ha obert l’Ateneu a l’activisme. Anit, cinema; avui teatre. A partir de tres quarts de deu la companyia Zorongo teatre oferirà de nou l’obra “Mamààà”, direcció de Dídac Moreno. Zorongo és una companyia de teatre amater independent dins l’Ateneu amb diversos reconeixements i distincions en festivals d’arreu de la península. L’última de les produccions, sobre el poeta Miguel Hernandez, ha rebut diverses consideracions i premis. Aquesta és sens dubte una de les vies més actives de l’Ateneu, i durant l’any estrena diverses produccions, de vegades amb textos d’autors valencians, de vegades adaptacions d’autors estrangers. Enmig de la pandèmia, el teatre ha mantingut viu l’esperit de l’ateneu, sense defallir ni arrugar-se.

En un país petit, el camí del teatre sembla el desert, com va dir fa anys i panys l’actor Pep Ricart. Malgrat que tenim grans actors, i malgrat tants esforços per resistir. Si hom vol fer teatre en català, o cinema en català, o literatura en català, el viure és de refugiats de la cultura. Sense faltar el respecte als refugiats de veritat, que encara pateixen més directament la vida antidemocràtica d’europa i les seues zones d’influència. A anys llum de la normalitat, vivim un país prim, escanyolit, de pura resistència. Però com deia anit Arcadi Oliveres, mai mai mai és tan fosc com abans de sortir el sol. No defallim, doncs.