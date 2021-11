L’escola, el dia 30

filosofia i territori (principis elementals de filosofia-2, Georges Politzer, assassinat pels feixistes el 1942).

-La filosofia és l’esforç per explicar el món, l’univers.

-El materialisme és la lluita de les ciències contra la ignorància o l’obscurantisme.

-El món, la matèria, la natura, són els que han creat l’esperit.

“L’esperit no és una altra cosa que el producte superior de la matèria.” (Engels)

L’empatia és la meua capacitat per entendre les emocions dels meus companys de classe (una frase de l’agenda, avui que és 16 de novembre). Això em vindrà al pèl de tanta vivesa o facilitat per a l’agressió, verbal i corporal, de vegades contra els aliments, o la roba, la motxilla o el veí de taula…

Fins i tot a l’escola hi ha aquell moviment convuls d’insult i assetjament, com si cent anys d’escola nova, o escola moderna, o escola freinet, o escola cooperativa, no haguessen valgut per res, si són uns quants només que atien el foc i cerquen la brega.

No passa mai, mai de la vida, que un grapat de xiquets n’acace un altre, un de sol, en favor de la lectura, de la bellesa, de provar a comprendre’l, amb tots els seues efectes i defectes.

Acció, una acció positiva, això preparem per divendres. Una acció col·lectiva per resituar-nos en la convivència. Escola i combat, en favor dels drets i el dia mundial de la infància.