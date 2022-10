L’estètica pronazi del pp

El pp de bétera vesteix un edifici públic del poble amb una estètica nazi que descara el feixisme sense vergonya. Ja els farà gràcia, el mal de ginoll. Metres d’aquella bandera, a ambdós bandes de ca Nebot, ja expliquen la intenció dels amos i la submissió de la democràcia als uniformes. Pobres d’esperit.

Que res no és gratuït ni involuntari.

Aquella manera de posar les banderes servia per matar la democràcia, el drets dels pobles; s’usa per atemptar contra guanys universals.

Despús-ahir, el 9 d’octubre, els feixistes van tenir tota la tolerància policial i governamental. Ací la llei que ells en diuen “emmordassar la llibertat”, en el bandol feixista no actua mai. Poden dir-nos tot el que cap en el cul d’un borbó, ves quin pet, que sempre tenen el perdó de déu i del sagristà. Cap novetat, doncs.

Amb espanya, ho sabem els valencians com ningú, a més de patir els forats de la hisenda pròpia, que els jutges ja s’encarreguen de fer-los legals i intensos i repetits— patim les amenaces contínues, els insults de torn, contra la democràcia i la llibertat, que també són contra l’escola i contra la llengua: la veda va alçada sempre contra.

Que també són contra els recursos dels valencians.

Ep, però els veïns de Bétera, els llauradors, els del bar de la cooperativa, els de la pujadeta i els altres de can serrutx ho haurien de saber, els robatoris també són contra l’economia dels valencians, no ho oblideu. O penseu que els diners que l’ajuntament de bétera desvia a Mas Camarena beneficien el camp valencià? O la cooperativa? o la neteja dels carrers? o la doble via del metro? o els camins del terme? Pobres d’esperit i inútils d’ànima.

Ja sabran si res d’això és gratuït o en canvi de peix de riu.

El mateix pp que fa uns anys ens va atiar regidors i energúmens contra un aplec, fent ús de la violència (intimidació, amenaça i insult) —ací els jutges hauran resolt d’amagar en un calaix la denúncia, que els crims feixistes d’un segle ençà s’amaguen o desapareixen—, ací el pp posa banderes per recordar qui mana, ells que viuen agenollats a la vergonya i a la brutor municipal: submissió. Si són qui robaven de les bústies particulars dels veïns, ara s’emparen de l’estètica del feixisme. Pobres d’esperit i creminals.

Mancats d’una intel·ligència plàstica mínima.

Qualsevol excusa els servirà, pobres, per robar-nos l’art, el camp o la identitat. Pobres, el coneixement democràtic els fa mal, els ha fet mal sempre. Ves què empara Europa, incapaç de defensar-nos drets i llibertats, protegint amb una complicitat esfereïdora, els modos feixistes del s. XXI.

Ai, bétera si caurà fondo.