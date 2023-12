La mala llana de Yana Tom

Un carro feixista carregat amb unes quantes eurodiputades d’extrema dreta ha vingut a comprovar la poca fortuna de la nostra escola a l’hora d’ensenyar llengües. En realitat, el seu objectiu era empetitir-nos encara més, avergonyir-nos, per tenir una llengua sense estat, cada colp més malmesa insultda i, ara mteix, sotmesa a pressió pel feixisme europeu.

La Yana Tom, la cap que guiava el carro, venia a comprovar com el castellà és una llengua perseguida i assetjada, de fet ja ho portava escrit, la dona, malgrat que el 99% de l’empresa valenciana és publicita es registra i comercialitza exclusivament en espanyol. Un altre exemple de la persecució, perquè ho entenga la mala llana, la justícia a valència és 100% en espanyol i és de tot menys justa. I encara un tercer exemple, si el voleu: malgrat que el 96,5% dels valencians no llegeix mai en català, la carretera Yana Tom considera que el castellà és perseguit al mediterrani.

Per acabar-ho d’adobar, aquella dona que cobra dels diners públics europeus per fer publicitat feixista contra les llengïes minoritzades, hauria de comprovar com és que els alumnes valencians, sense excepció, canvien de llengua amb una rapidesa extraordinària. Hom diu que, en resposta natural a l’autoritat dels mestres i de l’escola; cosa que argumenten uns pocs d’inútils de la pedagogia social, que és un tret de resistència contra la disciplina de l’autoritat acadèmica. Doncs, pregunteu als mateixos investigadors, si passa també això en les escoles de frares i monges i caputxins i tota la resta de l’opus, d’escoles antivalencianes, si als seus patis, per resistència a l’autoritat, els alumnes xarren tota l’estona en català, als patis i a la casa que els va parir.

Després, en tornar cap a Europa el carro carregat de garrofes eurodiputaes, que els enganxen la xapa amb l’enigma sense resoldre: si al cel només que es parla en català, els feixistes farien bé de mantenir-se eterns, si això és veritablement el que passa.

-Mecaguenlapenanegra, quina mala llana.