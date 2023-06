La Bressola: els mitjans contra el país (2)

Després de dos dies a Perpinyà, tornant cap al sud, engeguem la ràdio per ensabonar tants quilòmetres com hem de fer amb el cotxe en recórrer el país. Aleshores trobem “catalunya informació» que se suposa és una ràdio nacional catalana. La sorpresa és que no fan cap notícia de l’escola del nord, que malda per sobreviure amb pocs recursos i un entusiasme que aquests dels mitjans ni coneixen. Ni una sola notícia. En canvi d’uns mestres de ferro, tot coratge per la llengua i la identitat (una cosa que a penes si coneix una part important de l’escola en passar les muntanyes… En esports, en canvi, la primera notícia d’aquella ràdio sobre informació és espanya i un jugador que abandonarà un equip de futbol de la seua capital (aquell bunyol que ens xucla la hisenda i l’ànima). Hi destinen minuts i minuts a parlar-ne. Fan el desgraciat que s’espera que facen els espanyols. En canvi de pilota valenciana no en diuen ni mu, pobres periodistes colonitzats. Després d’uns minuts de repassar més coses, repeteixen les mateixes notícies a cada moment, no pensen que al món n’hi ha més vida, i a les comarques, i als pobles, a la muntanya, al camp… Tornen a parlar d’aquell jugador i d’aquell equip d’espanya. Que el barça de dones haja guanyat al copa d’europa no és sinó segona notícia, i amb molts menys minuts d’informació. Ni entrevista a cap jugadora, ni somiar-ne de fer els mínims. Res tampoc d’aquella sammarreta que acollia els refugiats… Res de res. No cal dir que de la USAP no en diuen ni gota, aquests llastimosos de la catalunya estricta, ni de la festa a la ciutat que vam viure en directe a Perpinyà: «qui no salti no és pas català» i a molts bars s’escoltava l’estaca i lluïen les senyeres. Però a la ràdio dels catalans autonòmics, ni ase ni bèstia. Canviem l’emissora i posem «catalunya ràdio», que en un altre temps se suposava mare de totes les ràdios del país…, l’escoltarem fins a Alcalà de Xivert, avall avall, i ací s’acaba si fa no fa… després la desconnexió de la llengua i de la informació, ordida pel pp i defensada pel psoe i compromís, caguen la pena! Durant vuit anys no han sabut lligar ni les llonganisses. Doncs, catalunya ràdio farà la mateixa comparsa informativa que l’altra ràdio, si seran blaveros que els polimenten de calç, de ment colonitzada i inútil.

Si l’Odissea encara no s’ha acabat, amics de la Bressola, que us he de contar!