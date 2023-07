La banda Marcoulli s’alinia amb Vox

Cinc jutges de la Unió Europea s’alinien amb VOX i la justícia espanyola, que ha sigut denunciada severament per l’ONU diverses vegades, per parcialitat, manca de democràcia i aliances amb el franquisme de la caspa. Ves on ens porta europa, ara, a retrocedir seixanta anys o cent.

Anna Marcoulli, nicòsia, Sten Frimodt Nielsen, danés, Juraj Schwarcz, eslovac, Heikki Kanninen, finlandés, Rimvydas Norkus, lituà; tots cinc han preferit de retirar la immunitat dels parlamentaris catalans, per bé que coneixen la conxorxa judicial espanyola contra els drets universals. Tant se val amb quina cosa s’emparen, tots cinc, amb artifici, burocràcia i martingala lingüística tan arbitrària, s’han decidit per l’extrema dreta i el feixisme. Que s’emparen que ells són neutrals, jutges!, però la interpretació que en fan, perquè la justícia és això (la parcialitat d’interpretar), la raó argumentada, tant se val quina, els porta a aliniar-se amb el feixisme europeu. Ras i curt. Cap dels ara No immunes a europa, no havien robat, ni matat, ni faltat a la democràcia: només són acusats d’haver organitzat un referèndum democràtic. És això tota la pandèmia que persegueix espanya, i ara la banda Marcoulli. La malversació és la democràcia, segons ells.

Els jutges espanyols, i aquests cinc que ara se n’alinien amb el feixisme de Vox PP i psoe, no denuncien la malversació dels espanyols, quan desvien els diners europeus per afers particulars (ací psoe i pp són una cosa sola), ni denuncien que els valencians encara paguem la desfeta de la fórmula1, o la del papa, o del govern de Camps, o del camisa Pons, aquest criminal del pp a europa, que va ordir dins d’un partit que ens va robar milers de milions als valencians, que va ordir contra el camp valencià, com ballarà ara de content, per tants anys com ens continuaran robant, amb el permís de la banda Marcoulli, per exemple, que nosaltres pensàvem d’una democràcia fèrria. Per als jutges espanyols no és malversació, el crim organitzat espanyol, dels borbons a l’església, dels jutges als polítics, de la premsa als militars del madrit als mitjans: malversació és la democràcia, segons espanya, i els drets universals són un excés que no s’hauria d’haver tolerat.

Ves si riurem amb els Marcoulli de torn, a europa.