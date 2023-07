La banda dels morts, capítol1: Cotino

El comissari Cotino es va morir de sobte, abans de blanquejar l’historial delictiu davant els jutges: el cas era tan gros, que la mort el va salvar, a ell i a la banda del pp, de passar més vergonya que ronya, i la cosa era tan bruta que deu anys després encara no l’han rentada, perquè calia tot el sabó mundial. L’home havia sigut cap de la policia espanyola quan passava, ell mateix en persona, maletes plenes de bitllets de cinc-cents euros a suïssa. No sabem quantes vegades va fer l’excursió, ell, però va arribar a president de les corts valencianes: el primer dia, va posar un santcrist a la taula del president i va dir: ara el cristo presidirà les corts: no sabem si volia dir que ho faria en representació de la vida o en representació de la mort, perquè el cristo de l’opus no parlava sinó per boca de Cotino, així que d’ençà del primer dia, el pp es va fer amo i Lucreci va anar a agafar aire a l’olimp de la ciència. El cretinisme se n’apoderà per complet de les corts i de tota la política dels valencians. Els jutges?, que si van veure malversació en allò dels viatges a suïssa?, o en posar l’església damunt la taula principal de les corts? Ieee, que l’esglesi no paga impostos, ni cotino que ja és mort ni el borbó botifarró; amb la resta de la banda les coses van anar per barris: de vius i de morts és una sèrie que rodarà en breu #àpunt sobre l’actualitat valenciana dels últims 300 anys, li posaran «l’alquerieta blanche!».

Recapitulem, va: portar diners públics a suïssa, per a gaudi de la banda, no era delicte segons el super tribunal, si no és que els morts no són morts, que passen l’herència criminal a fills, a nebots a oncles a nets i a tota la xarxa perrera: vos penseu que el pp, la banda d’ara, no n’ha fet usufructe?, no?, mai? Vos penseu que han tornat tot el que van robar?, ni un duro!, ni un!, de tants milers de milions que van robar els vint-i-cinc anys de banda governada! Perquè de vius i de morts, com diria ma tia amparín, aquests ja vivien i morien tots governats.

Vindrà un altre viu que substituirà el mort i tornarà a plantar un santcristo nou, però ara en representació de la vida, de la vida dels valencians, que és una mena de suc de taronja cretí que encara respirem. O vos penseu que els del psoe no cobren d’anar a lluir bastó a les processons?