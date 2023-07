La banda dels jutges espanyols (1)

Dins la banda dels jutges espanyols, hi ha una subbanda amb categoria pròpia, que decideix que és lícit i no ho és en temps d’eleccions. Però aquest temps tampoc no és només per eleccions, la mateixa banda ja tria si serà llarg o curt, a conveniència. Ningú no els ha votat, ni ha decidit democràticament sobre la seua existència, ni els ha sol·licitat ni pregat ni res de res, perquè visquen eternament, però ells són ací per a decidir per nosaltres, els desgraciats dels drets universals, què és bo i que no ho és per als desgraciats. Sense embuts, és com una banda dins la banda encarregada de pegar pel sac, sobretot contra la llibertat d’expressió. Aqueixa banda obligà a traure totes les teles dels balcons públics, d’ajuntaments, conselleries o despatxos, si deien coses com «llibertat presos» «llibertat d’expressió» «llibertat ara», i arribaren a destituir presidents de generalitat o consellers o alcaldes, si ells volien. A amenaçar-los amb presó, si deien «llibertat!». La banda que ningú no havia triat ni decidit que actués, només la caspa espanyola dels jutges, podia i pot fer el que li passa pels ous. Dels ous de jutges ja en farem un altre capítol. Perquè ara mateix, la banda «JEC» ha decidit d’escampar consignes franquistes i criminals, com ara cançons i ripiots en favor del feixisme, dins la campanya d’eleccions espanyoles (si fa no fa el feixisme dins el feixisme). Els JEC de la banda no creuen que el cara al sol o el nuvi de la muerte destapen res que no siga la “seua” memòria històrica, la dels feixistes que ens governen d’ençà del trenta-nou del segle passat, però els jutges JEC no s’enganyen, no els tremola la pitxa quan decideixen contra la llibertat. No són tan severs, per exemple, de prohibir els santscristos a l’escola, o el cretinisme als programes escolars o la religió a la sopa o la martingala beata pagada amb diner públic. No. Ni han tret els criminals de casinos públics, ni els rètols antidemocràtics de les casernes, ni els monuments feixistots de places, carrers o esglésies, ni han canviat el nom de carerrs i avingudes de criminals de guerra espanyols…

Hi ha una subbanda que és una banda que vigila pels interessos de la corrupció legal i antidemocràtica. Quin JEC, tu!