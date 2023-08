La banda dels analfabets (i el govern valencià)

Com que una majoria del govern valencià és analfabet, almenys en la llengua dels valencians, voldrien amagar la seua ignorància tot llençant-nos flors i violes, sobre com d’important és la llengua d’ells, l’espanyol (els valencians de veritat ja sabem que no val pa res). Els membres del govern valencià, entre més els consellers i el mateix president de la generalitat, són analfabets funcionals, totals diria jo, si no coneixen la llengua del país que governen. I des que han començat, diríem a governar, només que ataquen la llengua que no coneixen, de retop la cultura, l’educació, l’escola… Per amagar tanta torpesa, van llançant focs i bales contra el coneixement, perquè en tenen tan poc, els desgraciats, que tenen por de quedar amb el cul a l’aire davant el món: així que la burrera i l’analfabetisme serà l’eix polític d’un altre dels calvaris que els valencians hem començat a passar, de nou i de trinca, després de vuit anys de dubtes i pors i neguits i de fer el fava, emporuguits.

Perquè la faena no el desllome ni li provoque bufes a les mans, i no assumir que és un ignorant pocapena, el conseller d’educació diu que ara no ensenyarem català a l’escola. I ací s’ha acabat tot el discurs educatiu de l’home. Resum, que voldria tornar al quijote i a fer misses a l’escola. Ves que hi havia desorientació i fum, però ara sembla que la cosa serà més clara, i senzilla: el conseller “joseantonio” demana que els alumnes valencians també siguen anbalfabets, com ell.

*Homee, ara els mestres obriran els ulls i tindran l’horitzó clar. O tampoc?