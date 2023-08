La banda dels analbafets, deseducació (2)

Aquests dràcules de la conselleria d’educació, l’un i el dos, ja saben que només el 5% dels valencians lligen en valencià, que és el millor català segons Enric Valor. Ho saben, però ells preferirien encara que l’índex lector dels valencians fóra menor. Zero, per exemple. El zero absolut. Són rucs i són analfabets: no saben escriure ni llegir en català, i això no només el passa per vergonya, perquè són inútils, una riota i un model analfabet de primer ordre.

Com que l’objectiu dels espanyols és aterrar els valencians, que passaria també per enterrar-los, en favor dels espanyols i els madrilenys espanyols, s’excusen en la llengua, en el catalanisme, en això i allò, en el fons per amagar que són incapaços, rucs de comunió, beats de la ruqueria, incapaços de millorar la sanitat, o l’educació, o l’honestedat política, incapaços de desalimentar el feixisme tothora present: als mitjans, a les casernes, a l’església, al carrer…

Per tapar que són inútils, que ho són de rematats, ataquen la llengua dels valencians, pobres, perquè no arriben a més, si seran desgraciats i pobres d’ànima, voldrien que els valencians tinguérem una llengua de drap, i tenim la millor de les llengües europees, la llengua d’Estellés i d’Ausiàs March, però ells què saben, pobres quins puntals polítics són ara els màxims responsables de l’escola, al país valencià. A l’escola, i al consell, i a la política, io al govern… «Joseantonio i anaañó» no passarien en un país europeu civilitzat de ciutadans de regional, una segona categoria que en trobar-la asseguda en una plaça qualsevol, hom tiraria en un contenidor, perquè no destorbés ni fes pudor ni ensenyés què són els espanyols, al cap i a la fi.

Ves quina lliçó podrem ensenyar els mestres a setembre: xiquets, quin exemple d’inútils vos ha tocat en sort a l’hora de decidir el vostre futur.