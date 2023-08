La banda del rei borbó (el vell)

Viatge de vacances pagades a sanxenxo, amb avió particular, equip de protecció, benvinguda i habitatges de luxe: qui paga tota aquesta malversació de diners públics, en favor d’un corrupte amb milers de milions en paradisos fiscals?, els valencians: com ho sentiu, dels diners que ens roben de les infrastructures, del camp, dels transports públics, de l’educació, de la sanitat… una part d’aquell balafiament del vell borbó de sempre (tirar els diners en canvi que els joves universitaris repartesquen coques) la paguem els valencians. Amb els interessos del FLA —com que els valencians som robats pel govern d’espanya, necessitem emprar diners i pagar-ne l’interés dels crèdits. vet ací el negoci rodó espanyol del psoe, aquell que mos demana de votar-los una altra vegada, amb els de sumar i tota la xàrxia de ninots del betlem. Però el rei borbó, que no té ordre de cerca ni de captura, ni de presó provisional ni de cadena perpètua, el rei borbó, el vell, entra i ix del territori espanyol amb els mitjans llepant-li la tanda.

Què fan els jutges, d’aquesta suposada malversació de la casa borbona?, cerquen joves independentistes que caminen per les vies, o pels aeroports, o per urquinaona, per carregar-los l’odi espanyol més ranci. És ací on descarreguen la seua impotència, sobre els joves que protestaven pacíficament pels abusos d’espanya,. perquè els jutges, al remat, són impotents, incapaços d’enfrontar-se a la veritable corrupció espanyola.

*Home, és que aleshores també haurien de jutjar-se ells mateix, els jutges jutjats, i aleshores… Aleshores el rei borbó, el vell, agafarà el jet privat, mourà la maneta i dirà adéu, ací us quedeu, moniatos, amb un pam de nas, que els meus negociots no són d’aquest món ni els jutjaran mai homes nascuts de dona.

*Però vosaltres voteu el psoe, no siga que vinguen els marcians de mart i vulguen agafar dels ous el borbó iaio.