La banda del PP també és Vox

El pp tenia una llibreta on el tresorer apuntava els pagaments en negre, els pagaments dobles, els sobresous, i encara més coses que els jutges no han volgut investigar. Tots els diners de la llibreta de la banda eren diners públics, desviats del calaix públic per a benefici de la banda. Uns diners públics que la banda i els seus caps jma mrajoy rb fc ep etc. es repartien a l’atzar arbitrari «açò patu açò pami asto paell açò patu açò pami astò paell» repetidament tantes vegades com volien durant anys i panys. I d’aquest repartiment que altres partits espanyols ja feien o han fet durant anys i panys, els jutges llaerna o marnecha o purapena no han dit res, res de res, perquè el repartiment en negre dels diners públics no és malversació, si és en benefici de la caspa, la beator o els afers conspiratius feixistots. El destí feixista dels diners no és malversació, segons el constitucional espanyol. No hi consta, en cap dels articles. I tota «la banda del pp és Vox» poden viure immunes del delicte, com els borbons i el bon sinyor del cel, que al cel no caben ni fillsdeputa ni gent honesta, encara menys demòcrates. O catalans, o valencians llauraors, o colombaires, o coeters de quinzet o…

“maedéusinyor, si aquella coloma de compromís tindrà feina a valencianitzar un estat de corruptes!”