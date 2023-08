La banda de Madrit: enemics

Passe que passe avui a madrit, els valencians eixirem escaldats. Sempre ha passat, sempre; sense excepció. No sé per què els valencians els hauríem de fiar cap vot, a espanya. Els valencians acabem esquitxats, amagats, silenciats… Robats. Som l’exemple del pitjor finançament de l’estat, i ens fan pagar que som “valencians”, malgrat que no n’exercim. Si, com ells diuen, nosaltres també fórem espanyols, no ens tractarien com un drap, de ciutadans de tercera. Però els fets són inqüestionables. Sou valencians?, pagueu!

[continuarà]