La banda “aznar al sol”

En els anys que l’homenic Aznar era el cap d’una banda del pp, aleshores encara no sabíem res de la llibreta dels comptes en negre, ens va ficar en una guerra. Pel morro, per fer content un altre criminal, ell va ficar l’estat espanyol en guerra. Aleshores el cap de la banda del pp era president d’espanya, però els jutges del super tribunal no van dir que allò era malversació ni inconstitucional. L’aznar ens va ficar en guerra i va comprar-se una medalla que es va penjar del penis: ell no va pagar-se una medalla que va costar un ronyó públic, però el super tribunal feixista no va veure-hi malversació, perquè els diners es destinaven a embellir el piu del cap del partit més corrupte d’europa, per bé que el pes no era una botija o un yanco —una sabata per fer porfies de piu resistent—, l’homenic podia presumir d’aguantar la medalla del congrés americà sense haver pegat colp, el colp d’estat que ja havien pegat els seus uns anys abans, amb el borbó. Però el borbó té banda a banda, així que la desviació de diners públics per fer entrar en guerra l’espanya pandereta no s’ha sabut mai què va costar. No ho sabrem perquè els jutges no són per ximpleries, com ara una guerra o una medalla. Els jutges són per enaltir el franquisme, tornar-lo a l’altar que mereix, segons ells i la borbonia, i demostrar qure cantar de cara al sol fa molt espanyol.

Llàstima que la banda Marcoulli no desentone, en aquest festival.