Irreductibles (9)

“Cada dia naixen noves esperances, malgrat el setge i la pressió espanyola per enfonsar-nos!”

Hem fet una estadística dels llibres regalats als alumnes de la classe de Nadal a Reis. Enguany, si les dades no fallen, els han regalat noranta-tres llibres, dels quals seixanta són en valencià. Això, entre 22 alumnes de quart de primària, apama una mitjana de quatre llibres i escaig per xiquet, la qual cosa no és que estiga molt bé, és que ens catapulta cap a finlàndia, la societat europea més lectora, o que millor ensenya a llegir segons les proves de lectura internacionals que es fan públiques cada any. I no només això: recordeu que, segons l’expert d’aquella escola, Xavier Melgarejo, un 44% de les xiquetes i un 40% dels xiquets d’aquell país, trien la lectura com a l’activitat preferida en temps lliure, en temps d’oci. Si no serà una barbaritat aquella dada. Això és sens dubte una societat culta, que no vol dir exempta de problemes, d’acord, però ves si la democràcia té fons i fermesa, en canvi de la ruqueria dels nostres veïns de la meseta.

Si el 95% dels valencians no lligen mai en valencià (caldrà començar a considerar si són valencians falsos, o impostors o ves a saber si no han pogut anar mai a escola), tenir una classe que el 100% trien llibres, o els regalen llibres en valencià, i els lligen, és un pas de gegant. Ara caldrà veure que faran els mestres a l’escola, amb aqueix envit. Si no haurem de començar a preguntar-nos, també, si són mestres, falsos mestres o impostors vinguts a pegar-mos pel sac, com els jutges, els polítics, els retors i tota la ferralla de les casernes de dins i fora vila.

Per la meua banda, he felicitat els xiquets i les famílies.