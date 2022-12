Irreductibles (7)

Sembla que un grapat de milers d’estrangers s’han manifestat avui a València pels drets dels migrants. Toni Cucarella ja els ha dit a twitter allò que els havia de dir. Jo els he de dir que els drets que reclamen de ser espanyols tampoc no és cap dret, més prompte és una baixesa. Voler ser ciutadà de l’estat més corrupte del món, més lladre i més trampós, home, sinyor migrant, mire si n’hi ha cap oculista que els pugue orientar la tria.

A la plaça, al carrrer, a la televisió, aquells homes i dones parlaven exclusivament en espanyol, que vol dir que, a consciència, ja saben que atempten contra la llengua dels valencians, i contra els valencians mateix, contra el nostre país, si són incapaços d’una mínima sensibilitat d’on són acollits. Si no saben diferenciar qui els acull bé i qui els malmet la vida forastera, però potser que respectar la llengua i els nostres drets no entra en les seues reivindicacions. Doncs a cagar a la via.

Segons calculen aquests manifestants pels seus drets, infromació que també avança la televisió Àpunt, els correspondrien quinze representants a les corts valencianes. Però jo em demane si ells volen, quinze valencians de ple dret lingüístic vinguts de fora o quinze inútils que no faran mai ús de la llengua, perquè aleshores hauran de saber i conèixer què són i qui són, sí, però també qui som nosaltres. I qui són els forasters que els tenen agafats dels collons, a ells i a nosaltres.

Diu Fenollosa, el nostre pilotari preferit, que actualment gairebé el 40% dels habitants del país valencià han nascut fora del país. Que la seua integració idiomàtica és una utopia, tret de les comarques de la Ribera, la Costera i la Vall d’Albaida… Vaja que els migrants que avui reivindicaven drets, sembla que també seran una força antivalenciana de primer ordre, si no fem res ràpidament, i amb això no vull dir fer díptics, fer falles, fer paelles o campanyes ridícules, No. Vull dir plantar cara a espanya, denunciar aquell estat per corrupte, lladre i feixista. Se m’ocorre, per exemple, si abans del telenotícies d’Àpunt, o de la cuina del Morera, la televisió valenciana no podria dir (recordeu que només és un exemple): “avui espanya ens ha robat als valencians 50 milions d’euros, pel morro del psoe, del pp i dels borbons”. I encara, si en acabar el telenotícies, el mateix anunci afegís: i demà, per inútils (aquests som nosaltres i els migrants), espanya ens robarà uns altres 50 milions d’euros. Que això passa cada dia, cada dia de l’any. En el cas que no volguérem passar per burros en l’expressió final, sobretot ara que som en Nadal i cal fer amistats, hom podria afegir una nova falca: migrants, a quin bàndol voleu jugar vosaltres, del costat dels corruptes o dels que us obrin els braços per acollir-vos mentre aquells pintes ens roben la caixa i l’anima. I encara damunt us peguen pel sac!

Però no us preocupeu, no, migrants defensors dels vostres drets: ximo puig i la consellera de la justícia divina, us facilitaran trenta o quaranta anys perquè pugueu aprendre valencià, si en teniu la voluntat, en canvi que els funcionaris públics puguen torcar-se el cul amb la llengua dels valencians. És el psoe, amics, durant els dies de Nadal i la resta de l’any.