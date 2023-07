Folkestiu2023: dia 2, «ja ve l’aire»

Anit vam viure un altre concert especial amb Andreu Belmonte quartet, amb una barreja de música mediterrània occidental de gran exquisitesa: el mateix Belmonte explicava com havia fusionat les arrels àrabs i valencianes, el cant de batre o l’oració musulmana, els instruments d’enllà i d’ací, i encara amb un ambient «en família», al poble, es va atrevir a cantar en àrab clàssic, a ballar, a convidar a Xavier de Bétera a l’escenari per fer-nos viure un altre moment especial a la plaça. La qualitat del primer dels concerts del festival apunta ben amunt la trobada d’enguany.

De vesprada, una còrrua de fanalets d’Alger acompanyats amb la dolçaina de Brauli va córrer pels carrers del barri vell amb les lletres del sereno, encara que l’hora no era tan fosca i de temperatura n’hi havia de sobres per encendre els melons de tot el terme.

Continuem avui amb un altre dels moments esperats, amb Pep Gimeno Botifarra i el nou producte «Ja ve l’aire», amb un acompanyamet de luxe, amb Miquel Pérez, Jordi Pastor i Tobal Rentero, entre més músics a l’escenari. Si anit la plaça era gairebé plena, avui potser que caldrà eixamplar els carrerons, i demanar que l’enllumenat públic no arribe tan tard, si no és que voldrem sopar a les fosques. Qui vulga sopar, l’haurà de portar de casa.

Al voltant de les vuit, mentre la banda del Botifarra farà la prova de so, es farà un reconeixement a la faena dels coeters, els Rausell i el Mono, del foc que fa la festa, almenys a bétera i més pobles, els coeters són primera línia, pel que fa a una feina de tradició ni fàcil ni agraïda. Avui la resposta del poble veurem quina serà, segons aquell rètol de l’entrada sud. Dos detalls més per al segon dia: avui comença la rifa i tindrem parada de llibres. No us ho voldreu perdre, malgrat que ho explicarem per les xarxes.