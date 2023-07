Folkestiu 2023: dia 1

Avui comença el festival folk a la plaça del Mercat de Bétera. Netejar la plaça, condicionar-la, traure-li els cudols destorbadors, aclarir els arbres cocoters (qui seria el botànic malparit que decidiria de posar cocoters a la plaça del Mercat de Bétera? encara no l’han tancat?), pujar l’entaulat o cadafal, instal·lar la caixa de llums, enllestir les graneres, les màquines netejadores, netejar les cadires… Si hom pensa que en obrir els llums ja comença el festival és que no n’ha organitzat mai, per petita que siga una activitat, com costa de preparar, si només depens de la voluntat de sis o set persones que ja porten tres dies netejant l’ateneu…

A partir de les set de la vesprada, ara sí, començarà el taller de fanalets, ja ho deveu saber, amb els melons d’Àlger, que enguany han costat de trobar tant. Passacarrer i música de dolçaina, el sereno, ja ve l’auelo, per anunciar que durant tres dies les nits de música seran llargues fins a la matinada. No patiu, els veïns, perquè la calor ja destarota més que cent festivals de música. Soparem a la plaça, si porteu el cabàs de les viandes de casa, nosaltres afegirem la beguda fresca, si en voleu, els cacaus del terme, meló, que haurem buidat de vesprada. Després, el primer dels concerts… Aquesta nit, a dos quarts d’onze, Tariq obrirà el meló dels concerts: una barreja de músiques mediterrànies, de referències àrabs, mediterrànies, de valència a el caire, de casablanca a istambul, de sanà a bétera, una exquisitesa si sou de barrejar cultures, tradicions i cavar per trobar l’arrel més pregona, més fonda, més intensa. Si som un poble de músics, potser que hui omplirem la plaça i ampliarem l’horitzó. Benvinguts al primer dia del festival.