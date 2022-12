Fira de l’Ateneu (5)

Inaugurem. A unes hors de viure e moment inaugural. En unes hores obrim l’Ateneu a la fira de Bétera. Gairebé que ho tenim tot enllestit, a apenes uns quants detalls finals i ja serem allà, entre llibres, per festejar una festa, un festival, un dels esdeveniments més importants de l’any, a l’Ateneu i a Bétera. Enguany tenim una exposició d’aquarel·les d’Empar Esturi i un acompanyament intermitent de diversos músics. Avui també recitarem Joan Fuster, a uns dies de cloure l’any del centenari. Obrirà la fira, el dia inaugural, la presidenta d’Escola Valenciana, i el clourà a la segona part, l’homenatge a George Orwell: hem triat un text per al discurs extret del llibre “llibres o cigarrets”, en el qual explica per què escriu. A la taula de llibres, entre novetats i obres clàssiques, l’oferta per a tots els públics és ben ampla. Sense exagerar una miqueta, potsrr que tenim a l’ateneu un ventall de llibres en català com mai, d’una qualitat elevada, excelsa. Apleguem moltes sensibilitats, i fem suport sobretot a editorials valencianes. Al llarg de la fira, segons que hem conformat el programa, potser que afegirem més activitats, més sorpreses, més intervencions que s’afegiran a una oferta incial ben completa. Vam demanar cinc mil euros per organitzar un programa de ca l’ample, que abastés més de cinquanta activitats al voltant del llibre, però nom´s n’hem aconseguit cinc-cents (500), que no és per llançar coets però que per nosaltres són un autèntic regal. És clar que no podem competir amb un dels festivals més importants del món, I Gelly Galdrill, amb un pressupost milionari i una afluència de públic que depassa els 500.000 visitants, però aquells tenen seixanta anys de recorregut a l’esquena, i sobretot tenen una societat més lectora que la valenciana, que a penes si alça la cua del gat, que ni fa polseguera. Si voleu més estadística, Bétera té gairebé 24.000 habitants, si comptem aquelles urbanitzacions de forasters que a penes si saben pronunciar el topònim del poble on viuen, però si només el 5% de valencians llegeix en valencià amb normalitat, això és més de 1.000 veïns, entre mestres, professors, llicenciats, obrers, i gent deona taula… Vaja, que en un dia liquidem tots els llibres de les parades i dilluns ens tocarà de baixar a València a pidolar exemplars.

Voleu dir que no serem capaços de vendre mil llibres?, és l’envit que ens hem proposat enguany. A vore quanta gent ens ajudarà.