Fira de l’Ateneu (4)

“A dos dies del gran festival de llibres a Bétera.”

Sembla que ja ens posem nerviosos, a unes hores, a 48 hores escasses de l’estrena. Enguany tenim molts convidats, una primera línia d’autors i d’actors que farà goig. I potser que n’hi haurà més sorpreses, que esperem més sorpreses. Hem enviat molts watsaps amb el cartell del programa principal, demà dijous sabem que el rebran milers de lectors del país, lectors en potència, homes i dones que saben diferenciar el rovell de les clares, els protons i els electrons, fins i tot els neutrons, sí, lectors que s’estimen els autors, el risc d’escriure, de convertir un llibre en una obra estètica, vet ací un dels motius pels quals els escriptors escriuen, passen aquest calvari de ser sols escrivint, amb aquell dimoni que els empeny, els prem, ai, ai, contra el paper, fins que no tenen enllestida una nova novel·la, ai, ai, a unes hores i ves que tot són neguits, que no ho tenim a punt encara, la lona, les cartells, els convidats el dia de la inauguració, el discurs de la presidenta d’escola valenciana, la benvinguda als poetes, als novel·listes, a la pintora, els músics, l’aigua de València, sí, tot enllestit però possiblement això de l’aigua serà en un altre moment, ja han arribat uns quants centenars de llibres, però encara falta el gros, les taules de les parades, les teles, els aparadors, no sé què fan a Wigthown uns dies abans, com ho viuen, però sembla que tenen molta experiència a rebre gent, autors importants, nosaltres també els tenim, els autors, no sé si els mestres d’escola hauran convidat els alumnes, els estudiants de secundària, els professors de literatura i de ciència, no ho sabem, quin paper faran, a l’hora d’explicar com serà aquest festival de llibres a Bétera.

Demà començarem a repartir milers de fulls que anunciaran la fira fins al 5 de gener, una festa en favor dels llibres, d’elevar al cel l’esperit dels valencians, l’esperit lector i l’autoestima. Nosaltres, com en aquella fira escocesa, també volem tenir un refugi per als escriptors, per als músics, per als convidats. Enguany vindran molts convidats, perquè el cartell és una invitació a aprendre. El discurs, la benvinguda i l’homenatge a Orwell, un dels autors anglesos més llegits de tots els temps, almenys del segle XX. Homenatge i declaració de principis: “la bona prosa és com el vidre d’un aparador”, què haurà volgut dir, amb astò!