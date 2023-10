Fem escola, dia 9

Som en guerra, de cap i de nou, una altra guerra. Una més. Quantes en van, tu. Què direm als xiquets? Què farem? Va, home, parlem-los de Harry Potter, de la literatura fantàstica, del non sense… Què escriurem?, què llegirem?, què faràs en matemàtica?, la divisió?, la tradicional, la de repartir en caixetes, per una xifra? Pos demà és el dia mundial de l’erradicació de la pobresa, segons la nostra agenda, i despús hi ha el problema de la població: cada dia moren al món 9.000 xiquets i encara no ho hem aconseguir de solucionar. Pensa tres preguntes que tinguen a veure amb la decència, amb els polítics i amb la matemàtica. No tenen perquè ser tres preguntes relacionades, que podeu fer el problema per parts, però no li val a vomitar.